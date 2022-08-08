«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: فتح باب استقطاب الكفاءات التدريسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن فتح باب التقديم لوظائف تدريسية جديدة لعدد من التخصصات العلمية، بكليتي الدراسات الإسلامية والآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بهدف تعزيز مسار الجامعة العلمي وتميزها الأكاديمي من خلال استقطاب كفاءات تدريسية من مختلف أنحاء العالم. وأشارت الجامعة إلى أن التخصصات المطلوبة تتضمن القرآن والتفسير والقراءات، الفقه وأصوله، السنة النبوية، الفلسفة، تاريخ الأديان، اللغة العربية وعلومها، واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ والآثار، على أن يكون للمتقدم خبرة سابقة في التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة أو خارجها. وأن يتمتع المتقدم بإتقان استراتيجيات التدريس وتقنيات التعليم الحديثة، ومهارات البحث العلمي والتواصل الفعال والتقييم والتقويم، وربط الموضوعات بواقع حياة الطلاب، ولديه رصيد مميز من البحث العلمي وخبرات متقدمة في البحث الإجرائي والبحوث العلمية، بالإضافة إلى خبرات المشاركة في الندوات العلمية والمناقشات البحثية.

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، إن من أولويات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الحرص على استقطاب كفاءات أكاديمية عالية الجودة ومميزة من مختلف دول العالم، لإثراء تجربتها العلمية ومسيرتها الأكاديمية، واتباع أفضل طرق التدريس وأحدثها لتخريج جيل موسوعي من الطلاب مسلح بالعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن الفرص الأكاديمية والبحثية التي توفرها الجامعة تعزز مسارها العلمي وترتقي بمخرجاتها المتمثلة في رفد المجتمع بخريجين متميزين في تخصصاتهم، ومؤهلين لتبوؤ مناصب تخدم الوطن وإنجاز المهام الموكلة إليهم بجدارة واقتدار. وأكد الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية أن الجامعة مقبلة على مرحلة جيدة من التنوع في مصادر العلم والمعرفة وطرق التدريس، من خلال جذب خبرات أكاديمية تساهم في تعزيز رسالتها العلمية من خلال تخصصاتها الرئيسية في مجالات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والفلسفة والتسامح والعلوم الإنسانية والحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».