الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: فتح باب استقطاب الكفاءات التدريسية

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: فتح باب استقطاب الكفاءات التدريسية
9 أغسطس 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

 أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن فتح باب التقديم لوظائف تدريسية جديدة لعدد من التخصصات العلمية، بكليتي الدراسات الإسلامية والآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بهدف تعزيز مسار الجامعة العلمي وتميزها الأكاديمي من خلال استقطاب كفاءات تدريسية من مختلف أنحاء العالم. وأشارت الجامعة إلى أن التخصصات المطلوبة تتضمن القرآن والتفسير والقراءات، الفقه وأصوله، السنة النبوية، الفلسفة، تاريخ الأديان، اللغة العربية وعلومها، واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ والآثار، على أن يكون للمتقدم خبرة سابقة في التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة أو خارجها. وأن يتمتع المتقدم بإتقان استراتيجيات التدريس وتقنيات التعليم الحديثة، ومهارات البحث العلمي والتواصل الفعال والتقييم والتقويم، وربط الموضوعات بواقع حياة الطلاب، ولديه رصيد مميز من البحث العلمي وخبرات متقدمة في البحث الإجرائي والبحوث العلمية، بالإضافة إلى خبرات المشاركة في الندوات العلمية والمناقشات البحثية.

أخبار ذات صلة
أول دليل علمي معياري لتوثيق البحوث
حمدان المزروعي: عام خير وبركة على الإمارات قيادة وشعباً

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، إن من أولويات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الحرص على استقطاب كفاءات أكاديمية عالية الجودة ومميزة من مختلف دول العالم، لإثراء تجربتها العلمية ومسيرتها الأكاديمية، واتباع أفضل طرق التدريس وأحدثها لتخريج جيل موسوعي من الطلاب مسلح بالعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن الفرص الأكاديمية والبحثية التي توفرها الجامعة تعزز مسارها العلمي وترتقي بمخرجاتها المتمثلة في رفد المجتمع بخريجين متميزين في تخصصاتهم، ومؤهلين لتبوؤ مناصب تخدم الوطن وإنجاز المهام الموكلة إليهم بجدارة واقتدار. وأكد الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية أن الجامعة مقبلة على مرحلة جيدة من التنوع في مصادر العلم والمعرفة وطرق التدريس، من خلال جذب خبرات أكاديمية تساهم في تعزيز رسالتها العلمية من خلال تخصصاتها الرئيسية في مجالات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والفلسفة والتسامح والعلوم الإنسانية والحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
آخر الأخبار
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قرارا للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قرارا للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
دنيا
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
اليوم 14:21
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
دنيا
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
اليوم 14:18
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
عربي ودولي
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©