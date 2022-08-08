فريق جامعة الإمارات يستعرض «مشروع الطرق الذكية»

العين (الاتحاد)

قدّم فريق بحثي من مركز الإمارات لأبحاث التنقل، عرضاً تعريفياً شاملاً حول تطورات «مشروع الطرق الذكية» الذي تمّ إطلاقه من قبل المركز مؤخراً، بحضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة، والدكتور حمد الجسمي، مدير المركز، ونجلاء الكعبي، مدير إدارة الرقمنة الذكية والخدمات الناشئة لدى شركة دو للاتصالات، وذلك ضمن المبادرات البحثية المنجزة التي تبنّتها جامعة الإمارات في تطوير مشاريع «الطرق الذكية» بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمنظومة النقل المستدامة.

وأشارت نجلاء الكعبي إلى أن «العمل المشترك بين جامعة الإمارات وشركة دو يأتي تعزيزاً للخدمات والقدرات الفعّالة للاتصالات الفائقة السرعة في الحرم الجامعي الـ G5، ونحن نتطلع لتعزيز تطبيقات وخدمات وتقنيات الشبكة فائقة السرعة للاستخدامات المتعددة، وخاصة في مجالات أبحاث الطرق الذكية والمركبات ذاتية القيادة.»

من جهته أوضح الدكتور حمد الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل قائلاً: «نشكر فريق عمل مركز الأبحاث على الجهود المبدعة والمبتكرة في تطوير أبحاث تقنيات الطرق الذكية والمركبات ذاتية القيادة، ونعمل على تعزيز دور مركز أبحاث التنقل في جامعة الإمارات ليكون منصة لكل الشركاء الاستراتيجيين والخبراء والباحثين على المستوى المحلي والدولي والشركات العاملة في مجال تطوير الطرق الذكية ومركبات المستقبل، بما يُعزّز من فرص تطوير رؤية مشتركة ومستدامة لصناعة النقل والمواصلات في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، لتطوير مشاريع المدن الذكية، عبر أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتعزيز الرؤية الاستراتيجية التي تدعم التنقل المستدام بتقنيات ذكية ومبتكرة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

منظور النماذج الأولية

قال مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل :«نعمل اليوم على مشروع تجريبي في الحرم الجامعي للطرق الذكية، حيث نشكر شركة دو على تزويدنا بتقنيات الـ 5G التي يتطلبها المشروع للتواصل السريع والفعال بين المركبة ذاتية القيادة والأبراج الذكية التي نصبناها بطرق الجامعة لزيادة مستوى إدراك المركبة للسير ذاتياً بصورة غير مسبوقة، وكذلك نشكر إدارة جامعة الإمارات و«صندوق الوطن» على الدعم اللامحدود لتطوير مشاريع «الطرق الذكية». وقدم الدكتور منظور خان، مدير مشروع الطرق الذكية في جامعة الإمارات ورئيس مجموعة أبحاث التنقل الذكي للمركبات ذاتية القيادة، عرضاً توضيحياً حول التقدم الملحوظ لمشروع الطرق الذكية، وقال: «يمثل حرم جامعة الإمارات المُجهّز بمرافق البنية التحتية، بيئة معقدة تسمح بإنشاء العديد من الحالات والنماذج العلمية في اختبار وتطوير المركبات الذكية ذاتية القيادة بما يمكّننا من تطوير حلول تقنية للطرق الذكية في حرم جامعة الإمارات.» كما استعرض الدكتور منظور النماذج الأولية لمكونات النظام وتقنياته المختلفة، ومدى التطوير المستمر للتقنيات الحديثة لحلول مبادرة الطرق الذكية، وقدّم عرضاً عملياً لنموذج مركبة ذاتية القيادة في الطرق الذكية المنجزة باستخدام التقنيات الحديثة عبر مسارات داخلية في الحرم الجامعي.