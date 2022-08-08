«طب جامعة خليفة» يفتح أبوابه لاستقبال طلبة «الثانوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن قيام كلية الطب والعلوم الصحية بتنظيم برنامج التدريب الطبي 2022، بهدف توفير فرص التعليم والتطوير بين الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية الذين يتطلعون للالتحاق بوظائف الطب والعلوم الصحية.

وانطلق البرنامج أمس في جامعة خليفة ويستمر لمدة أسبوع، في حرم الجامعة الرئيس، وسيتعاون المشاركون من خلاله مع طلبة كلية الطب الحاليين وسيقومون بجولة في مرافق الجامعة وسيشاركون في مشاريع كبيرة تركز على ارتفاع ضغط الدم وعلم التشريح وعلم الأدوية والمحاكاة والتي سيتعرفون إليها بشكل مفصل خلال برنامج التدريب. هذا، وسيتم عرض المشاريع النهائية على لجنة التحكيم التي ستكرم الفائز.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة في جامعة خليفة: «يسهم برنامج التدريب الطبي 2022 الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة في توفير الفرصة للطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية للتعلم من المتخصصين في الطب والرعاية الصحية وفهم مجموعة المهارات اللازمة للانخراط بهذا القطاع الهام. وبذلك، يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلبة لدراسة الطب وكذلك استكشاف الخيارات الوظيفية مستقبلاً في هذا المجال الهام في سن مبكرة، حيث ستساهم الأنشطة المتميزة والمشاريع الكبيرة في تطوير المشاركين بشكل كبير».

من ناحيته، قال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: «يعتبر برنامج التدريب الطبي جزءاً من مجموعة البرامج التي تساهم في تحفيز اهتمام الطلبة وتعزيز مؤهلات المتقدمين منهم مستقبلاً لبرنامج دكتور في الطب الذي تطرحه كلية الطب والعلوم الصحية».

ويشمل برنامج التدريب الطبي أنشطة تتعلق بالصحة وجودة الحياة وجلسة تركز على مهارات العرض ومقدمة إلى كلية الطب والعلوم الصحية وجلسة خاصة لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

ويعتبر برنامج دكتور في الطب الذي توفره جامعة خليفة برنامج التعليم الطبي الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يشترط الانضمام إليه الحصول على درجة البكالوريوس. إضافة لذلك، تم اعتماد البرنامج من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة، وسيتم تخريج أول دفعة منه في عام 2023.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية سجلت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة عدد من الإنجازات البارزة التي تشمل نشر 250 ورقة بحثية في مجلات علمية وطبية دولية مرموقة تركز على مجموعة واسعة من الموضوعات الطبية الحيوية على نطاق الدولة وخارجها، وتتنوع ما بين الجينوم العربي ومرض السكري ومن الجسيمات النانوية إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والتعليم الطبي.