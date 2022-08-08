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الجامعة البريطانية في دبي تحصل على اعتماد الجودة العالمي

الجامعة البريطانية في دبي تحصل على اعتماد الجودة العالمي
9 أغسطس 2022 01:32

دبي (وام)

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 حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي، من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي /QAA/ وهي هيئة الجودة المستقلة في المملكة المتحدة، والرائدة عالمياً في ضمان الجودة للتعليم العالي. وحصلت الجامعة على الاعتماد العالمي بعد أن اجتازت بنجاح مراجعة الجودة الدولية الخاصة كافة المعايير «10 معايير» المنصوص عليها في مقاييس وكالة ضمان الجودة وتعتبر عملية التقييم صارمة، حيث إنها تقيس أنظمة وحوكمة وسياسات مؤسسات التعليم العالي العالمية وفقاً لمعايير ضمان الجودة الدولية المنصوص عليها في الجزء الأول من معايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية. 
وتم إجراء المراجعة في الفترة من 23 إلى 26 مايو 2022، وقام بها فريق من ثلاثة مختصين مستقلين تم تعيينهم من قبل هيئة ضمان الجودة، والذي أكد أن الجامعة تلبي جميع معايير ضمان الجودة بلا استثناء. وقال البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة: يسعدنا الانتهاء من هذه المراجعة للجودة الدولية بنجاح، وبصفتنا الجامعة البحثية الرائدة في المنطقة، فإننا نأخذ جودة تعلمنا وتعليمنا على محمل الجد، ونحن فخورون بأن فريق المراجعة اختار مجموعة من المبادرات والممارسات الجيدة التي وضعناها في الجامعة البريطانية في دبي لضمان استمرارنا في التطور كنموذج جامعي لمعايير الجودة العالمية.

دبي
الجامعة البريطانية
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