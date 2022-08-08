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انطلاق (قيض الخير) في الفجيرة

انطلاق (قيض الخير) في الفجيرة
9 أغسطس 2022 01:32

الفجيرة (الاتحاد)

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 تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة من (قيض الخير)، والتي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في المجالس المجتمعية بإمارة الفجيرة، إذ يستهدف الحدث الذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في إطار استراتيجيتها ومسؤوليتها المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مشاركة الأطفال والناشئة دون سن 12 عاماً والأمهات، ويُتيح لهم الاستمتاع بسلسلة واسعة من الأنشطة المختارة خصّيصاً لعطلتهم الصيفية. وأكد المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية بأن الفعاليات سوف تنطلق بشكل موسّع هذا الموسم، لتشمل كلاً من مجلس حبحب ومجلس السيجي المجتمعي، وتضم برامج تراثية متنوعة تستهدف الاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنون إلى جانب المسابقات المختلفة على المسرح، وذلك ضمن أجواء حافلة بالتسلية والمرح تساعد على التعلّم والإبداع.

قيض الخير
الفجيرة
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