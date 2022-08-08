شرطة دبي تحصد تصنيف 7 نجوم

دبي (الاتحاد)

حصلت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، على تصنيف 7 نجوم في «الجائزة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات»، عن تطبيقها مشروع «XOVIS» لفئة التحسين المستمر، وذلك من بين 60 مشروعاً مشاركاً من إجمالي 8 دول عالمية تقدمت إلى مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزلندا، المركز المعني بالجائزة.

وأكد العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، أن هذا الفوز يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لأمن المطارات عملاً بتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، بتطوير منظومة العمل، من خلال استخدام أحدث التقنيات والأنظمة وأفضل الممارسات الريادية على المستوى العالمي بالتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي، لتقديم خدمات تمتاز بالكفاءة والحرفية والتميز تعزز من سمعة ومكانة شرطة دبي ومطارات دبي.

وأضاف: «تمكنا ولله الحمد من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع أكثر من 60 مشروعاً، كأفضل ممارسة مطبقة عبر مشروع «XOVIS»، الذي وفرته مؤسسة مطارات دبي، وهو استخدام الحساسات الحرارية بصورة مثلى لضمان انسيابية عملية تفتيش المسافرين في المناطق الأمنية وإنهاء إجراءاتهم في أقل من (5) دقائق، حيث نجح المشروع في تحقيق نسبة 99.81% خلال عام 2021، مقارنة بالمؤشر المستهدف وهو 95%».

وأوضح العميد حمودة أن الحساسات الحرارية تُعطي بيانات مباشرة عن وجود كثافة في عدد المسافرين، بحيث يتمكن العاملون في المطار من اتخاذ إجراءات سريعة عبر تشغيل عدد أكبر من الأجهزة ونقاط التفتيش ورفع عدد الموظفين لمواجهة تلك الإحداثيات، لافتاً إلى أن الفوز تحقق بعد تقييم للمشاريع المشاركة من قبل خبراء دوليين في مجال التعلم المؤسسي ضمن منهجية المقارنات المرجعية وأفضل الممارسات.