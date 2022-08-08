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انطلاق الملتقى القيادي الأول لـ«دفاع مدني أبوظبي»

انطلاق الملتقى القيادي الأول لـ«دفاع مدني أبوظبي»
9 أغسطس 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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 افتتحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى القيادي الاستراتيجي الأول للهيئة في مجمع إدارات شرطة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين القيادات والموظفين بالهيئة بما يعزز التفاعل المشترك ويحقق تطلعات مسيرة التحسين والتطوير في كافة المجالات.
ودعا الملتقى إلى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الأداء المؤسسي والاهتمام بالعنصر البشري، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بتطبيق المشاريع الهادفة التي تحقق استراتيجية الهيئة، وتسهم بدور ريادي في معالجة التحديات وفق الأساليب العلمية المتخصصة.
وأكد المقدم الدكتور إبراهيم محمد المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي اهتمام الهيئة بمنظومة المسرعات المؤسسية، والتي تركز على المخرجات والنتائج، إضافة إلى تحفيز الابتكار وتقوية العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم تطلعات الهيئة بما يتوافق مع توجهات إمارة أبوظبي.
واستعرض المقدم الدكتور محمد ناصر الحارثي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي حزمة من مشاريع وخطط ومبادرات الهيئة في مواجهة التحديات وآلية استغلالها كمشروعات للاستدامة، والتي من شأنها دفع عملية التطوير واستشراف المستقبل.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
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