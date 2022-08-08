شرطة دبي تكرم متطوعي منطقة القوز المُتعاونين مع «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

كرّم العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، المتطوعين المتعاونين في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية من سكان منطقة القوز، والذين ساهموا خلال شهر رمضان المبارك في إنجاح فعاليات المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وأثنى العميد خالد شهيل خلال لقاء المتطوعين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور فاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح الإيجابية، على جهودهم في المساهمة في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية في منطقة القوز، ما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأكد العميد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع في إطار خططها وتوجهاتها الاستراتيجية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ومنها مبادرة الروح الإيجابية، مشيداً في الوقت ذاته بحرص المتطوعين على التطوع من أجل خدمة الوطن، والمساهمة ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية في خدمة المجتمع ومنطقة سكنهم.

وبحث العميد شهيل مع المتطوعين المبادرات التي يمكن تنفيذها في منطقة القوز ضمن مبادرة الروح الإيجابية سواء الرياضية أو الاجتماعية، والتي تعالج وتلقي الضوء على الظواهر الأمنية المختلفة بما يساهم في رفع مستوى الوعي العام.

واستمع العميد شهيل من المتطوعين إلى مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في تطبيقها في مبادرة الروح الإيجابية مستقبلاً.