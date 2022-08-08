الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تكرم متطوعي منطقة القوز المُتعاونين مع «الروح الإيجابية»

شرطة دبي تكرم متطوعي منطقة القوز المُتعاونين مع «الروح الإيجابية»
9 أغسطس 2022 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ابن ثاني يتفقد مقابلات الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي
شرطة دبي تحصد تصنيف 7 نجوم

كرّم العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، المتطوعين المتعاونين في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية من سكان منطقة القوز، والذين ساهموا خلال شهر رمضان المبارك في إنجاح فعاليات المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.
وأثنى العميد خالد شهيل خلال لقاء المتطوعين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور فاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح الإيجابية، على جهودهم في المساهمة في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية في منطقة القوز، ما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وأكد العميد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع في إطار خططها وتوجهاتها الاستراتيجية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ومنها مبادرة الروح الإيجابية، مشيداً في الوقت ذاته بحرص المتطوعين على التطوع من أجل خدمة الوطن، والمساهمة ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية في خدمة المجتمع ومنطقة سكنهم.
وبحث العميد شهيل مع المتطوعين المبادرات التي يمكن تنفيذها في منطقة القوز ضمن مبادرة الروح الإيجابية سواء الرياضية أو الاجتماعية، والتي تعالج وتلقي الضوء على الظواهر الأمنية المختلفة بما يساهم في رفع مستوى الوعي العام.
واستمع العميد شهيل من المتطوعين إلى مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في تطبيقها في مبادرة الروح الإيجابية مستقبلاً.

شرطة دبي
مبادرة الروح الإيجابية
آخر الأخبار
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قرارا للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قرارا للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
دنيا
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
اليوم 14:21
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
دنيا
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
اليوم 14:18
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
عربي ودولي
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
اليوم 14:15
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©