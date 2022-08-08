شرطة الفجيرة تطلق «صيف بلا حوادث 3»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الثالثة تحت شعار (صيف بلا حوادث) اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ضمن الخطة التشغيلية لعام 2022 لقطاع المرور بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتستمر فعاليات الحملة لمدة شهرين.

وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى إيصال الرسالة التوعوية لقائدي المركبات ومرتادي الطريق حول كيفية تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تقع في فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤثر سلباً على سائقي المركبات، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة وأضرار مادية ومعنوية ومؤثرة على السلامة المرورية.

كما دعا الظنحاني إلى ضرورة فحص المركبات والتأكد من صلاحية الإطارات والتقيد بحدود السرعات المقررة وعدم تحميل المركبة بالحمولات الزائدة وغير المسموح بها، ونوه إلى أن مخالفة عدم صلاحية إطار المركبة أثناء السير غرامتها (500) درهم و(4) نقاط مرورية تضاف إلى سجل قائد المركبة و(7) أيام حجز للمركبة.

ومن جانبها، أوضحت الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري أن اتخاذ الإجراءات الوقائية كالفحص الدوري للمركبة، والتأكد من خلوها من أي أعطال لتجنب حوادث الاحتراق أو الانفجار المفاجئ للإطارات غير الصالحة للسير يعد أهم اشتراطات السلامة المرورية لكافة السائقين وخاصة للمسافرين براً، ونسعى من خلال حملة صيف بلا حوادث إلى تعزيز ثقافة الإجراءات الوقائية لاشتراطات السلامة المرورية، من خلال البرامج التوعية المرورية المعدة والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع البروشورات والكتيبات.