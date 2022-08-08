شرطة عجمان تضع حلولاً لاختناقات شارع الاتحاد

باشرت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، بتنفيذ حزمة من الحلول المقترحة لمعالجة الاختناقات المرورية الناجمة عن تحويلة تقاطع النعيمية الجديدة على شارع الاتحاد من محطة واسط وحتى جسر الشيخ خليفة، وذلك في إطار مشروع تطوير تقاطع النعيمية، الذي يتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد ويستمر لمدة سنة وأربعة أشهر. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية في موقع الإنشاء التي تفقد خلالها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان التحويلة الجديدة للاطلاع على التحديات، ومعاينة المداخل والمخارج والمسارب، التي تم تحديدها لمعالجة أسباب إعاقة حركة المركبات والاختناقات المرورية الناجمة، بحضور المقدم هشام عبدالله أبوشهاب مدير إدارة العمليات، والرائد راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس عبد الله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط. وتم عقد اجتماع بشأن الاختناقات الناجمة، حيث اطلع قائد عام شرطة عجمان على مخطط المشروع والمسارات المقترحة في التحويلة المرورية البديلة، لوضع أفضل الحلول الممكنة للتخفيف من الازدحام المروري في الموقع. وباشرت إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بتنفيذ الحلول المقترحة، ومنها توسعة المداخل والمخارج المؤدية إلى التحويلة والمخارج، وتوسعة المسارب التي تزدحم فيها المركبات لضمان انسيابية الحركة، وتوزيع الدوريات المرورية لمراقبة الحركة وضبط المخالفين. ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية والالتزام بالتعليمات المرورية المحددة للتحوية، لتسهيل الحركة المرورية وتجنب تشكل الازدحامات، مشيراً إلى أن الوعي المروري يساهم بشكل كبير في إنجاح جهود الشرطة وتنفيذ المشروع بسهولة ويسر.