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«الوطني للأرصاد»: حالة جوية مرتقبة الأحد المقبل

أرشيفية
8 أغسطس 2022 17:16

إبراهيم سليم (أبوظبي)
بلغت أعلى درجة حرارة سجلت اليوم على الدولة 49.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 3 عصراً بالتوقيت المحلي للدولة، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت صباح اليوم على الدولة 25.2 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي للدولة، وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة جوية متوقعة تبدأ الأحد 14 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 17 أغسطس الجاري، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق، مع فرصة سقوط أمطار على المناطق خاصة الشرقية والجنوبية من الدولة.
وأدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن يكون طقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، تكون ركامية على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 
وتوقع المركز أن يسود غداً طقس حار وصحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار، وسرعتها من 15إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويسود الدولة طقس حار وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً حتى الجمعة مع ظهور سحب قد تكون ركامية خاصةً شرقاً، مع رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

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