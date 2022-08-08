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عودة العمليات الاعتيادية لمستشفى الكورنيش وخليفة الطبية

عودة العمليات الاعتيادية لمستشفى الكورنيش وخليفة الطبية
8 أغسطس 2022 17:06

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عودة مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية إلى عملياتهما الاعتيادية ومواصلة تقديم خدمات متخصصة وخدمات رعاية صحية شاملة للمرضى.

وثمّن سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي للمجموعة في "صحة" الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في كافة مرافق الرعاية الصحية.. مؤكدا الحرص على تلبية كافة احتياجات الرعاية الصحية للمرضى.

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