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ديوان حاكم أم القيوين ينعى علي جاسم أحمد آل علي

ديوان حاكم أم القيوين ينعى علي جاسم أحمد آل علي
8 أغسطس 2022 13:54

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سعادة علي جاسم أحمد جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022م. وفيما يلي نص البيان:«بسم الله الرحمن الرحيم.. / يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي / صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله سعادة علي جاسم أحمد جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة مع المرض. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بعد صلاة الظهر اليوم بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الراس بأم القيوين. ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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