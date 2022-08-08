انطلاق حملة «نافس.. على طريقتك» لتشجيع الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، اليوم حملة «نافس.. على طريقتك» التي ستقوم بتسليط الضوء على قصص نجاح الإماراتيين الموهوبين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب التعريف بمزايا العمل في هذا القطاع، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص.

ستشمل الحملة، التي ستُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج نافس، قصص الإماراتيين الطموحين من مختلف أنحاء الدولة، الذين يعملون في وظائف متنوعة في القطاع الخاص، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والهندسة والاستشارات والخدمات المالية والرعاية الصحية، والذين سيشاركون تجاربهم ويتحدثون عن مسيرتهم المهنية ويقدمون النصائح للشباب الإماراتيين الراغبين بالانضمام إلى القوى العاملة في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «منذ إطلاق برنامج نافس في عام 2021، حظي باهتمام بالغ من قبل الشباب الإماراتيين، الذين انخرطوا في العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص، وأثبتوا جدارتهم كمواهب رائدة، ونجحوا في الوظائف التي شغلوها، واستطاعوا تطوير إمكانياتهم وصقل مواهبهم، ليصبحوا قدوة للآخرين. نأمل أن تشجع حملة «نافس.. على طريقتك» المواطنين الشباب الباحثين عن عمل، على الاقتداء بهذه النماذج الناجحة من الشباب المواطنين، والسير على خطاهم في العمل ضمن القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في النهوض باقتصاد الدولة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق التقدّم الذي تتطلع إليه الإمارات في جميع المجالات».

وأضاف المزروعي: «القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في تطوير اقتصاد للدولة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، ونحن نتطلع إلى منح المواهب الإماراتية الطموحة دوراً رئيسياً في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نجاحه وتميّزه».

وفي سبيل تحقيق ذلك أقام برنامج نافس العديد من الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز مساهمة المواطنين الإماراتيين في تحقيق التقدم الاقتصادي للدولة، وتشجيع المواهب المحلية على العمل في وظائف ضمن مجالات متخصصة تتطلب مهارات فنية وإبداعية، كما يتطلع المجلس إلى إقامة المزيد من الشراكات الفاعلة لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتوظيف المواطنين.

يذكر أنه تمّ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021، من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية كجزء من «مشاريع الخمسين»، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص، لشغل 75 ألف وظيفة خلال خمس سنوات.