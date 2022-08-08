دائرة الصحة أبوظبي عضواً مؤسسياً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
دائرة الصحة أبوظبي عضواً مؤسسياً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
8 أغسطس 2022 10:21
أصبحت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عضواً مؤسسياً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، المنظمة الدولية الرائدة التي تعنى بالتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وتحقيق التميز في تقديمها.
وقد تم اختيار دائرة الصحة أبوظبي ضمن الأعضاء المؤسسيين لتساهم في جهود الجمعية الرامية إلى المضي في تعزيز مشهد الرعاية الصحية عالمياً من خلال ضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمجتمعات حول العالم. إلى جانب ذلك، ستواصل الدائرة جهودها لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية ودعم المساعي المستمرة لتحسين رعاية المرضى وضمان سلامتهم على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن التعريف والارتقاء ببرنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية "مؤشر" بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم دائرة الصحة باستعراض وتسليط الضوء على برامج جودة الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك لاستقطاب وجذب المزيد من المهنيين والخبراء في المنطقة وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التوجهات في جودة الرعاية الصحية.
وبصفتها عضواً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، ستستضيف الدائرة سلسلة من المؤتمرات والمعارض وورش العمل المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز أفضل الممارسات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الآمنة وذات الجودة المتميزة. وستفتح العضوية المجال أمام الدائرة للاستفادة من موارد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية المتوفرة عبر الانترنت.
وفي هذا الصدد، قالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: "إن رحلة تطوير جودة قطاع الرعاية الصحية هي رحلة متواصلة، لا سيما مع ظهور مجالات جديدة للتحسين والتطوير على جودة الرعاية الصحية على نحو مستمر. وهنا في دائرة الصحة أبوظبي، تدفعنا رؤيتنا لمواصلة جهودنا الرامية للارتقاء بصحة وسلامة المجتمع والمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومن خلال انضمامنا للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، سنستمر في وضع جودة الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا وسنمضي جاهدين للارتقاء بجودة القطاع وإتاحة الخدمات المتكاملة وضمان الوصول إليها في الوقت المناسب لكل أفراد المجتمع في أبوظبي."
كجزء من جهودها الرامية للمضي قدماً بجودة القطاع الصحي في الإمارة والارتقاء بمستوى خدماته، أطلقت دائرة الصحة أبوظبي مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية في عام 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث الشمولية والنوعية ويأتي امتداداً لبرنامج "جودة" الذي أطلقته الدائرة في عام 2014 لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية لسكان الإمارة. ويركز برنامج "مؤشر" على 9 محاور رئيسية تتضمن: مخرجات العلاجات السريرية، مخرجات رقابة التشريعات، سعادة المريض، الأخطاء الطبية، شهادة ضمان الجودة، سعادة الكادر الطبي، الفوترة الصحيحة، بيئة العمل الآمنة والبحث والابتكار.
وتأسست الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في عام 1985 بهدف تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية من خلال التعاون الدولي. وبصفتها جهة مرجعية للمؤسسات المانحة للاعتماد في كافة أنحاء العالم حيث تقدم تقييماً خارجياً مستقلاً لجودة معايير الاعتماد التي تطورها هذه المؤسسات، تواصل الجمعية مساعيها لدعم أعضاء الجمعية وجهودهم في الابتكار والارتقاء بجودة الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض وتتسم بالسلامة والأمان.