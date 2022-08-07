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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ساحل العاج بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ساحل العاج بذكرى استقلال بلاده
7 أغسطس 2022 23:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا. 
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي باتريك أشي رئيس وزراء جمهورية ساحل العاج.

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