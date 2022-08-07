ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط الأسر الإماراتية

عجمان (وام)

أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على جهود الدوائر والجهات الحكومية التي شاركت في فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته الثالثة «صيفنا سعادة»، التي تقام تحت رعايته حتى 18 أغسطس الجاري. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه لبرنامج «صيفنا سعادة»، في مركز شباب عجمان، حيث التقى بأعضاء اللجنة العليا المنظمة، واطلع على برنامج حي الرقمية، والذي يقام بالتعاون مع دائرة عجمان الرقمية. وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة تنمية المجتمع الشريك الرئيسي للعام الثالث على التوالي، من خلال اهتمامها بكافة فئات المجتمع عبر خدماتها وبرامجها النوعية على مختلف الأصعدة والتي تساهم في ترسيخ الترابط والتكاتف لدى الأسر الإماراتية.

جهود كبيرة

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها في تنظيم الحدث، من حيث عدد الفعاليات والبرامج، والتخطيط والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة، واستقطاب المشاركين، داعياً إياهم إلى الاستمرار بالعمل بذات الروح ونفس درجة الجاهزية ومستوى التنسيق حتى اليوم الأخير من البرنامج. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن النجاح الباهر لبرنامج «صيفنا سعادة» في النسختين الماضيتين، واستمرار هذا النجاح من خلال النسخة الحالية، يؤكد أهمية إضافة المزيد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تعزز سعادة المجتمع، وتوفر له جودة الحياة، وتعزز مهارات وقدرات المشاركين بفئاتهم العمرية المختلفة، وتزودهم بالمعارف والعلوم التي تساهم في صناعة جيل متسلح بالعلم والمعرفة ومواكب للتطورات المستمرة.

وأكد سموه ضرورة إدخال برامج نوعية تفيد وتدعم فئة الشباب، وطالب بوضع آراء المشاركين بالبرنامج في الاعتبار من خلال عمل استبيان شامل يأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ويساعد على معرفة آرائهم ومدى رضاهم عن الأنشطة والفعاليات، من أجل تجويد العمل أكثر في الدورات القادمة.

النسخة الثالثة

قدم أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لرعايته للبرنامج واهتمامه ومتابعته لكافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة به، مما انعكس إيجاباً على الفعاليات والأنشطة وساهم في إنجاحها.

وقال الرئيسي: «بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي حرصنا على تجويد العمل وتطويره من خلال النسخة الثالثة من البرنامج، وعملنا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية في عجمان، على التخطيط لفعاليات متنوعة، واستقطبنا نخبة من أفضل المدربين والخبراء في مختلف المجالات، حتى يخرج المشاركون بشكل عام والشباب بصورة خاصة بحصيلة معرفية كبيرة تفيدهم في المستقبل وتشجعهم على البذل والعطاء».