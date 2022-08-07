خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي

دبي (وام)

فاز خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بجائزة الإعلام العالمي لريادة المحتوى والابتكار للعام 2022 التي تقدمها المجموعة الإعلامية العالمية التي تتخذ من لندن مقرا لها وتُمنح لذوي الموهبة في إنشاء حملات نموذجية تعتمد على المحتوى وتظهر دور العلامة التجارية والإبداع والابتكار. وسيتسلم الشحي جائزته خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للمجموعة في فندق هام يارد في لندن، يوم الثامن من سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة النهائية، كما سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام. وكان الشحي قد قاد حملات إبداعية عديدة حازت على جوائز عالمية، من بينها تحويل برج خليفة إلى أكبر صندوق تبرعات في العالم، حيث وصلت الحملة إلى 4.6 مليار شخص وجمع أكثر من 1.2 مليون وجبة للأكثر تضرراً من جائحة «كورونا».