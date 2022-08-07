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نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود «حكماء المسلمين»

نائب الرئيس الاندونيسي متحدثاً خلال الندوة (وام)
8 أغسطس 2022 00:49

جاكرتا (وام) 

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 شارك نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور كياهي الحاج معروف أمين، في بعض فعاليات جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا، واطَّلع خلال جولة تفقديَّة بالجناح على أبرز إصدارات حكماء المسلمين المشاركة في المعرض. وألقى نائب رئيس إندونيسيا كلمة في الندوة العلمية: «الجوانب الإنسانيَّة في الحضارة الإسلامية»، التي شارك فيها الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، والدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي السابق، والدكتور محمد زين المجد، الحاكم السابق لنوسا تنجارا الغربيَّة، ركَّز خلالها على كيفيَّة إسهام الحضارة الإسلامية في تعزيز التعايش ونشر التَّسامح بين البشر. 
وأشاد معروف أمين بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تعزيز الأخوَّة وتحقيق التعايش السلمي، مُعرباً عن شكرِه لفرع المجلس في إندونيسيا على الدعوة الكريمة للمشاركة في ندوة «الجوانب الإنسانيَّة في الحضارة الإسلامية». وأثنى نائب رئيس جمهورية إندونيسيا على مشاركة مجلس حكماء المسلمين ضمن فعاليات معرض الكتاب الإسلامي لهذا العام، مما يُثرِي المعرض بالكتب القيمة من علماء الأزهر والعالم الإسلامي، التي تتسم بالوسطيَّة في المنهج، وفي مقدِّمتها كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب، معربًا عن تمنياته أن تُسهِمَ إصدارات مجلس حكماء المسلمين في تحصين الشباب والأمة الإسلامية من الأفكار المتطرفة، والتغلُّب على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الإخاء الإنساني، مشيداً بكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب» الذي يوثِّق رحلة وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

إندونيسيا
مجلس حكماء المسلمين
معرض الكتاب الإسلامي
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