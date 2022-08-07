شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات

جاكرتا (وام)

شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في ندوة «دور الشباب من أجل بيئة أفضل»، والتي نظمها جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا 2022. ودعت معاليها في كلمة مرئية مسجلة، إلى تعزيز معنى الأخوة الإنسانية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وفي مقدمتها التحديات البيئية، مشيرة إلى أن الأخوة الإنسانية ليست مفهوماً جديداً ولكنها فطرة طبيعية لدى البشر. وقالت معاليها إننا بحاجة إلى التمسك بالقيم الإنسانية لتعزيز تواصلنا مع بعضنا البعض كبشر، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة مسارات لتعزيز القيم الإنسانية من خلال الاستماع للآخرين، والتضامن، والرحمة. وأوضحت أن الاستماع يساعدنا على الفهم، وتقريب المسافات والشعور بالآخر، وبالتالي اتخاذ خطوات عملية للتضامن والتواصل معهم. وبينت أن الإخوة الإنسانية هي ممارسة يمكن للشباب أن يعوّد نفسه على تحقيق معانيها من خلال التضامن مع الآخر وفهم تطلعاتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الفرص للاستماع والإنصات لرؤيتهم واهتماماتهم بقلوب محبة متمسكة بالقيم الإنسانية التي تجمعنا كبشر. وأضافت معاليها أن العمل الجماعي يسهم في تعزيز قيم التضامن لصناعة مستقبل أفضل للجميع، وهي ذات القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات وورثناها عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت اسم الدولة ملازماً للعمل الإنساني وزرع الخير في كل بقاع العالم. شارك في الندوة إلى جانب معاليها، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، والناشطة الهندية في مجال البيئة والطفل والتغير المناخي الطفلة ليسيبريا كانوجام، البالغة من العمر 10 سنوات. يذكر أن مجلس حكماء المسلمين يشارك للمرة الأولى بجناح خاص في معرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا 2022 الذي اختتمت أعماله أمس، وذلك انطلاقاً من رسالة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.