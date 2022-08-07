لجنة عليا لمشروع «كنف» في الشارقة

الشارقة (وام)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، قراراً بتشكيل لجنة عليا لمشروع بيت الطفل «كنف» الذي أسس لتوفير مظلة مؤسساتية واحدة معنية بإجراءات توفير الحماية والرعاية للأطفال الذين يتعرضون للإساءات بمختلف أشكالها، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لهم ليكون أول بيت للطفل في الدولة والعالم العربي والمنطقة.

هنادي اليافعي

وبموجب القرار، تترأس اللجنة هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، وتضم في عضويتها كلاً من: المستشار أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائيّة، واللواء سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، وعفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتورة فاطمة الخميري، مدير إدارة الطب الشرعي، والدكتورة صفية الخاجة، مدير عام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وموضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسريّة، والدكتورة حصة الكعبي، رئيس وحدة حماية الطفل في مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي. وقالت هنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل، رئيسة اللجنة العليا لمشروع بيت الطفل «كنف»: إن مشروع «كنف» يعد خطوة نوعيّة غير مسبوقة في رعاية وحماية الأطفال أسستها ودعمتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويسعى «كنف» إلى توفير مظلة نوعية وآمنة تجمع كافة الجهات المختصة في هذا الشأن ضمن إمارة الشارقة تحت سقف واحد، مستثمرين بذلك ما لدينا من خبرات محلية ومنظومة تشريعية رائدة في مجال حماية الطفل على مستوى دولة الإمارة وإمارة الشارقة، لترسيخ آلية تقوم على التكامل والمرونة واستلهام التجارب الناجحة في هذا المجال. وتابعت: قمنا بدراسة التجارب العالمية في مجال حماية الأطفال، ومن ثمّ عملنا على صياغة المشروع بالشكل والطريقة التي تتلاءم مع إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي، وسنعمل كذلك مع الشركاء في مشروع «كنف» على توفير حزمة الحماية المتكاملة للأطفال الذين يتعرضون للإساءات، من خلال تطبيق أعلى معايير الحماية والدعم، لنجعل هذا المشروع واحداً من أهم الخطوات الرائدة والملهمة التي تضمن للأطفال حياة آمنة ونمواً سليماً.