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شرطة أبوظبي تنظم معرضاً توعوياً في «بوابة الشرق»

جانب من فعاليات المعرض في «بوابة الشرق مول» بأبوظبي (من المصدر)
8 أغسطس 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت شرطة أبوظبي معرضاً توعوياً مرورياً في «بوابة الشرق مول» التجاري في أبوظبي، ضمن حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لوزارة الداخلية لعام 2022 تحت شعار «صيف بلا حوادث»، والتي تستمر حتى أول سبتمبر المقبل.
وتشارك في فعاليات المعرض الذي تنظمه مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، مديرية ترخيص السائقين والآليات، وإدارة التفتيش الأمني وإدارة الشرطة المجتمعية «مبادرة كلنا شرطة»، وإدارة مسرح الجريمة وإدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال قسم الموروث الشرطي والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي ولجنة الأدباء والقراء، وخدمة أمان وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الشركاء الاستراتيجيين منها مواصلات الإمارات ومركز أبوظبي للصحة العامة، وجمعية ساعد وشركة الفهيم «ميشلان» والتي قدمت التوعية حول سلامة الإطارات.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المعرض يأتي بهدف توعية الجمهور وخصوصاً سائقي المركبات بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لا سيما في فترة الصيف، والتقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. 

أبوظبي
شرطة أبوظبي
بوابة الشرق
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