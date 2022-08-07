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توعية عبر شاشات السينما في الشارقة

توعية عبر شاشات السينما في الشارقة
8 أغسطس 2022 00:49

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة ببث رسائل توعية من خطورة جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني للجمهور عبر شاشات السينما بجميع اللغات، وذلك بالتعاون مع شركة «فوكس سينما».
يأتي ذلك تزامناً مع حملة التوعية «كن واعياً»، وتطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، في نشر وتعزيز التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع، للوصول إلى مجتمع يتحلى بقدر كبير من التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، من خلال تقديم عدد من النصائح والإرشادات التي تحول دون وقوعهم ضحية لهذه الأفعال، وما ينتج عنه من تبعيات خطيرة على الأرواح والممتلكات.
وأكد العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، أن تفعيل بث بعض الإرشادات والنصائح التوعوية عبر شاشات السينما، يستهدف لفت انتباه الشباب وأولياء الأمور والأسر وجميع فئات المجتمع، نحو تضافر الجهود لحماية أفراد المجتمع من الوقوع فريسة سهلة أمام أصحاب النفوس الضعيفة التي تستدرج ضحاياها بكل احترافية.

 

شرطة الشارقة
الشارقة
الاحتيال
الابتزاز الإلكتروني
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