طقس حار وغائم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س. وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.