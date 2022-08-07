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طقس حار وغائم

طقس حار وغائم
8 أغسطس 2022 00:49

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.
وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س. وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.

المركز الوطني للأرصاد
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