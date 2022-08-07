طالبتان ترويان تجربتهما مع برامج  شرطة دبي الصيفية

دبي (الاتحاد)

الطالبتان فاطمة علي سالم عاشور ذات الـ 12 ربيعاً والطالبة المتطوعة شيخة خليل، تسردان تجربتهما مع برامج شرطة دبي الصيفية، وكيف أثرت في شخصياتهما من حيث الانضباط والالتزام والاستفادة من الدورات والزيارات والمواد العلمية الهادفة.

وعن تجربتها، قالت الطالبة فاطمة علي سالم عاشور ذات الـ 12 ربيعاً: «كان لدورات القيادة العامة لشرطة دبي الصيفية، الأثر الكبير في تغيير شخصيتي ودفعي لاستثمار وقتي بأفكار هادفة وإيجابية، والسعي لتطوير قدراتي لأكون فرداً فاعلاً في المجتمع».

وأضافت الطالبة فاطمة عاشور والتي تشارك في دورة التدريبات العسكرية ضمن سلسلة البرامج الصيفية الطلابية المتنوعة التي تنفذها شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة: «بدأت بالالتحاق بالدورات الصيفية منذ عام 2018، ولم أتوقف عن المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظمها شرطة دبي على مدار العام، وذلك بعد شعور والدتي بالقلق من وقت الفراغ الذي كنت أعانيه خلال العطلة الصيفية، فلجأت والدتي للبرامج الصيفية لأنمي قدراتي وأطورها وأسعى لتحقيق أهدافي عبر الانخراط ببرامج ودورات متنوعة أبرزها دورة للخياطة، ودورة برمجة الروبوت، ودورات بالتدريبات العسكرية، بالإضافة للزيارات الميدانية».

أما المتطوعة شيخة خليل، والتي أطلقت زميلاتها ومشرفاتها عليها بمركز حمدان بن راشد الصيفي، لقب «عميدة الطالبات»، نظراً لكونها بدأت بالتسجيل بالبرامج الطلابية الموسمية بشرطة دبي منذ العام 2016، وشاركت بـ 16 برنامجاً طلابياً بشرطة دبي، فقالت: «إن العمل العسكري ممتع جداً، حيث تعلمت الانضباط وتنظيم أوقات يومي وشغل وقت فراغي، والسعي للاستفادة من البرامج التي تنفذها شرطة دبي من خلال البرامج المتنوعة التي تنفذها طوال العام»، مبينةً أن لوالدتها الفضل الأكبر بعد الله تعالى بالانضمام للبرامج الطلابية الموسمية بشرطة دبي، والاستمرار بها.

من جانبها، قالت الملازم مهندس شيخة خالد خميس، مشرفة مركز حمدان بن راشد الصيفي: إن المتطوعة شيخة أصبحت إحدى الأيقونات الدائمة بالبرامج الطلابية لخبرتها ودماثة أخلاقها وحسن تعاملها مع زميلاتها الطالبات، ولقربها من حيث السن إليهن، بالإضافة إلى درايتها الكاملة بالآلية المتبعة بالبرامج الطلابية بشكل مستمر، فهي من أوائل الطلبة اللاتي يتم استدعاؤهن كمتطوعة، وكذلك كزميلة لمد يد المساعدة بتنفيذ البرامج الطلاب المتنوعة.