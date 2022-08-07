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تميز بحثي لضابط بشرطة دبي

عبدالله البستكي
8 أغسطس 2022 00:49

دبي (الاتحاد)

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 تمكن الملازم أول عبدالله البستكي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الأبحاث العلمية على المستوى المحلي والعالمي، أهلته ليحصل على «وسام القائد العام لشرطة دبي للتميز العلمي» ضمن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الثامنة عشرة.
الملازم البستكي أظهر تميزاً في اهتمامه بالعلوم بشكل مُبكرٍ بعد إنهاء الثانوية العامة بمعدل 99.7%، ليحصل من القيادة العامة لشرطة دبي على منحة دراسية لدراسة العلوم الجنائية في المملكة المتحدة، وليتخرج منها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
حرصه على التميز العلمي، دفعه إلى مواصلة تعليمه عبر تقديم رسالة ماجستير في جامعة نوتينجهام ترينت في تخصص علم الخلايا الجزئية، ليحصل أيضاً على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ويصبح أول شاب يتخصص في هذا العلم المهم من شرطة دبي.
الملازم أول عبدالله البستكي الذي يعمل حالياً كخبير في قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، يُعد أول إماراتي شاب يبحث في علم «التعرف على الأشخاص بوساطة المجتمعات الميكروبية»، وأول شاب إماراتي يقوم ببحث مُتعلق بأحد أنواع البكتيريا القاتلة المسماة «كرونوباكتر».
شغفه بالعلم قاده إلى أن يدخل عالم المُخترعين، حيث تمكن الملازم أول البستكي من الحصول على براءة اختراع في مجال الحمض النووي بعد مساهمته الفعّالة في تصميم محاليل كيميائية تستهدف 26 موقعاً جينياً في الكروموسوم الذكري، إلى جانب لعبه دوراً مهماً في شرطة دبي في إعداد 6 مقارنات مرجعية علمية في مجال الحمض النووي والفيروسات، وإنجاز 4 مصنفات فكرية و9 أبحاث علمية.

شرطة دبي
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