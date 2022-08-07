1640 مخالفة وإنذاراً لمؤسسات لم تلتزم باشتراطات الصحة العامة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 2667 زيارة تفتيشية وحررت 1640 مخالفة وإنذاراً، وأغلقت 46 منشأة غذائية عاملة لم تلتزم بعدد من اشتراطات الصحة العامة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورصد المفتشون التابعون لها عدداً من المخالفات التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق من خلال الحملات الميدانية التي يتم تنفيذها على الدوام للتحقق من مدى تقيد كافة المنشآت باشتراطات الصحة المتعارف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الغير ملتزم منها.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة تنفذ حملاتها الميدانية بشكل يومي للتأكد من التزام كافة المنشآت بالضوابط والاشتراطات المعمول بها، وذلك بهدف التصدي للمخالفات المرتكبة من قبل البعض عبر الإجراءات الصارمة التي تتمثل في توجيه الإنذارات والمخالفات وإغلاق المنشــآت، إن لـــزم الأمر.

وذكرت أنه خلال النصف الأول من العام الجاري نفذت «الصحة العامة» حملات ميدانية موجهة إلى المنشآت الغذائية، حيث بلغ العدد الإجمالي للزيارات التفتيشية 2667 زيارة والجولات التفتيشية 648 جولة، تم خلالها التحقق من كافة اشتراطات الصحة العامة المتمثلة في طرق إعداد الأطعمة والمواد المستخدمة وطرق التخزين وغيرها، والتحقق من تصحيح البعض للملاحظات والأوضاع التي سبق وتم رصدها عبر الحملات الميدانية، لضمان سلامة الغذاء المقـــدم للمستهلك والالتزام بمعايير الأمن والسلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن إجمالي المخالفات المحررة خلال الزيارات والجولات الميدانية على تلك المنشآت في نفس الفترة بلغ 511 مخالفة و1129 إنذار، وبلغ إجمالي الإغلاقات 46 منشأة نتيجة رصد أسباب مختلفة، منها الإصابة بالحشرات والآفات وسوء تخزين المواد الغذائية في المنشآت، وعدم حصول بعض من المنشآت على التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة وعدم الالتزام باشتراطات النظافة والتعقيم.

مستوى الوعي

أكدت شيماء الطنيجي أن تلك الحملات والزيارات الميدانية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في المنشآت الغذائية وتقلل من رصد بعض من الظواهر السلبية التي يتم ارتكابها في بعض من المنشآت والمتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تسهم في التقليل من حجم المخالفات والإنذارات المرتكبة بهدف تقديم أفضل أنواع الخدمة للمستهلكين.