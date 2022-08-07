تعرف على الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.