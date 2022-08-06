طقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وأوضح المركز أن حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:49، والجزر الأول عند الساعة 12:00 والجزر الثاني عند الساعة 04:21، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:43 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:42.