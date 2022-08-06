اختتام فعاليات «ليوا عجمان للرطب والعسل» اليوم

عجمان (وام)

واصل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل فعاليات دورته السابعة في قاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة أكثر من 400 عارض من ملاك النخيل والمزارعين والنحّالين والأسر المنتجة وعدد من الجهات الرسمية، ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس الجاري، ويقام بدعم ومشاركة شركة الفوعة للتمور، وشركة الملكي للعسل، وشركة نحّالي الإمارات، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية مدينة العين، والمجلس البلدي لمدينة خورفكان، ومعهد الشارقة للتراث، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وقناة بينونة، وشركة سي لايف.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان بالانتداب: إن المهرجان شهد في يومه الثاني أجواء تنافسية بين الجهات المشاركة التي عرضت أجود أنواع الرطب والتمور، فيما شهدت مسابقات مزاينة الرطب والعسل والحمضيات والأكلات الشعبية منافسات قوية.

ويشهد المهرجان حضوراً واسعاً من الجمهور، ويعد منصة مثالية لتعزيز وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوي الدولة ودعم أصحاب النخيل والمزارعين، وأكدت تركي أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، تمكن خلال دوراته السابقة من تعزيز مكانة إمارة عجمان علي خارطة السياحة التراثية في الدولة عبر تركيزه علي التراث والهوية الإماراتية.

وأشاد محمد الجوهري عضو المجلس البلدي في خورفكان بالمستوى المتميز للمهرجان، من حيث المشاركة الكبيرة والفعاليات المتعددة التي يشهدها، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت تطورات كبيرة عن جميع الدورات السابقة، ما كان له الأثر الإيجابي على نسبة استقطاب الجمهور والزوار.

وأوضح الجوهري أن المشاركة في المهرجان تنبع من أهميته ودوره في دعم الناتج المحلي للرطب وتشجيع المزارعين على الاهتمام بهذه الشجرة، مشيراً أن جناح خورفكان في المهرجان يعرض أجود أنواع الرطب والتمر، والتي تنتجها مزارع المواطنين في مدينة خورفكان، إضافة إلى 26 نوعاً من ثمار المانجو وثمار البابايا واللوز. وتصاحب المهرجان فعاليات عدة تمنح الزوار فرصة استثنائية للاطلاع على التراث الإماراتي، بما يحتويه من مشغولات يدوية وحرفية قديمة وعروض تقليدية شعبية، إضافة إلى الأساليب المختلفة لزراعة النخلة والعناية بها. كما يتضمن المهرجان منصات خاصة للمشاتل والمزارع تستعرض أساليب الحلول البديلة وأحدث الممارسات والتقنيات في مجالات الزراعة البديلة والري وأنواع السماد.

«خليفة لنخيل التمر»

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ضمن مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته السابعة 2022، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان خلال الفترة 5 - 7 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة: إننا نهدف من هذه المشاركة في المهرجان إلى نشر الوعي بثقافة نخيل التمر واستقطاب أكبر عدد من المزارعين والباحثين للمشاركة والتنافس ضمن فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى الدولي. ويشتمل جناح الجائزة على عدد من المطبوعات التي توثق مسيرتها على مدى خمسة عشر عاماً حافلة بالإنجازات والمكتسبات والريادة التي حققتها الأمانة العامة للجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.