الشرطة السياحية بدبي تنظم ورشة عمل لـ15 فندقاً بالبرشاء

دبي (الاتحاد)

شهد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ورش عمل بعنوان «التوعية الأمنية السياحية»، في فندق سوفيتيل داون تاون، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي. وأوضح العقيد خلفان الجلاف، أن ورشة العمل تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية، بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة، تُسعد السياح والزوار في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف العقيد الجلاف: نستهدف سنوياً موظفي الفنادق لتعزيز توعيتهم الأمنية، وسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار في الإمارة، وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، واستهدفت الورشة 15 فندقاً من منطقة البرشاء، استفاد منها 185 موظفاً من المديرين العامين، ومديري المكاتب الأمامية وموظفي الأقسام والمعنيين في المنشآت الفندقية. وتضمنت الورشة طرق التواصل مع رجال الشرطة، وإجراءات التسجيل الفندقي الدقيقة، والتعريف بنظام المفقودات والمعثورات، ومنصة E- crime، والتوعية بأضرار المخدرات، ومراكز الشرطة الذكية، والاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة.