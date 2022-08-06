«مستثمرون» لتأهيل طلبة الشارقة في ريادة الأعمال

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» برنامج «مستثمرون» لطلبة المدارس، من خلال إشراكهم في برنامج تدريبي يعمل على تحقيق العديد من الرؤى والمعطيات الرامية إلى تأهيل الطلبة في مجال ريادة الأعمال.

وسيعمل البرنامج من خلال محاوره التدريبية التي تأتي ضمن مبادرة «مهارات»، على تحفيز الجيل التالي من روّاد الأعمال وتنمية السلوك الريادي لدى طلاب المدارس، من خلال المساعدة في إطلاق الأنشطة الريادية وتعلم مهارات جديدة للمستقبل وفق مراحل عدة سيعمل البرنامج على إكسابها للطلبة المشاركين والوصول بقدراتهم وطموحهم في نهايته إلى تأسيس مشاريع تجارية ناجحة. وسيتواصل البرنامج على 18 مستهدفاً ضمن ورشه الفئة العمرية من 16 سنة حتى 18 سنة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أهمية الشراكة مع مركز «شراع» لإطلاق هذا المشروع المشترك والذي سيعمل وفق محاوره على ترسيخ عقلية ريادة الأعمال بين الطلاب، والتي تعد من الضرورات التي ننشدها في ظل الدعم والحزم المقدمة من قبل الدولة، وكذلك في إمارة الشارقة، لدعم ريادة الأعمال من خلال توجيه الأجيال إلى إنشاء المشاريع الابتكارية والريادية.

وأوضح الكعبي أن المشروع سيعمل على رفع وعي الطلاب بريادة الأعمال كخيار مهني محتمل، في ظل التجربة والبرنامج المتكامل والرامي إلى توفير فرصة للطلاب لتجربة رحلة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن مركز «شراع» سيعمل طوال فترة البرنامج على تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وإكسابهم مهارات التواصل والتفكير النقدي واتخاذ القرار والتعاون للوصول إلى أفكار مشاريع نوعية.