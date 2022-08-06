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مركز شرطة القصيص يكرم مواطناً

مركز شرطة القصيص يكرم مواطناً
7 أغسطس 2022 00:41

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد سعيد سالم المدحاني، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، المواطن علي أحمد آل علي، بحضور الرائد ناصر عبد العزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وليلى شاه مراد، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغ 10 آلاف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز.
وأشاد العقيد سعيد المدحاني، بأمانة المواطن علي أحمد آل علي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدم المدحاني شهادة شكر وتقدير للمواطن علي أحمد آل علي، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

شرطة القصيص
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