10 إجراءات لإعداد التقارير النهائية للموازنات التشغيلية في المدارس

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم عشرة إجراءات لمساعدة مديري المدارس ومديري رياض الأطفال الحكومية في إعداد التقارير المالية النهائية للموازنات التشغيلية للمدارس.

وعممت المؤسسة ثمانية نماذج مختلفة يفترض بمديري المدارس تعبئتها للتمكّن من إصدار التقرير المالي النهائي، وهي نموذج المناقلة بين البنوك، وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة المركز المالي، وميزان المراجعة، والتقرير المالي الإجمالي للمدرسة، وجرد النثرية المتوفرة في الخزنة، وكشف حساب البطاقة المصرفية، وكشف تحليلي للمصروفات النثرية.

ومن خلال تلك التقارير يمكن لمديري المدارس تحديد قيمة المصروفات الموزعة على سبعة بنود هي القرطاسية، والضيافة، والوسائل التعليمية، والمستلزمات والأنشطة، والجوائز والمسابقات، ومستلزمات الرعاية الصحية، والمصروفات الطارئة والمتفرقات، وكذلك محضر جرد العهدة النثرية في المدرسة، وقيمة البنود وإجمالي الفواتير المعتمدة.

ووجهت «تعليم» أن تتم تعبئة التقارير جميعها عن كل شهر، وإضافة جميع الفواتير من بداية العام الدراسي وموزعة على الفصول الأول والثاني والثالث. كما دعت إلى عدم إضافة أي فاتورة أو بند مالي من الأعوام السابقة، وتفادي إضافة المصاريف الخاصة بالتبرعات. وفي توجيهاتها، أكدت «تعليم» أنه لن يقبل أي تقرير يتضمن فواتير لم تصرف في العام الدراسي 2021-2022، والتأكد من الرقم الضريبي للمورّدين من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. وشددت على أهمية إضافة نسخة ضوئية من جميع الفواتير التي تم صرفها من بداية العام الدراسي.

وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم دليلاً إرشادياً لطريقة إعداد التقرير الشهري لحسابات المدارس. وتضمن التقرير شرحاً عن إدخال الفواتير النثرية في الكشف التحليلي، وطريقة استخراج كشف حساب البطاقة البنكية، وجرد المبلغ المتوفر في الخزنة، وتقرير المركز المالي الإجمالي للمدرسة، والتوصيات قبل وخلال إعداد التقرير.

دقّة.. ولجان مخالفات

كانت «تعليم» قد أبلغت المدارس أن نهاية يونيو هو آخر موعد لعمليات الشراء والصرف وإغلاق جميع الفواتير نقدا أو بطاقة بنكية وتسوية المبلغ النثري المتبقي في خزنة المدرسة وتسجيل جميع الفواتير والحركات المالية للمدرسة.

ودعت إلى إتمام جميع عمليات الجرد المتعلقة بنهاية العام الدراسي، والحفاظ على دقة اعتماد الموازنات التشغيلية واعتماد التقارير الختامية، لافتة أنه سيتم تحويل المدارس غير الملتزمة إلى لجان المخالفات المالية.