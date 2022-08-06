10 نصائح ضرورية لسلامة التوصيلات الكهربائية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت بلدية منطقة الظفرة 10 نصائح يجب الاهتمام بها والتركيز عليها خلال الأعمال الكهربائية المختلفة لضمان سلامة التوصيلات الكهربائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع ضمن جهودها المجتمعية والتوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع في كافة مدن منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وتتضمن النصائح التي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها خلال الأعمال الكهربائية المختلفة، التفتيش الدوري على الدوائر الكهربائية واختبارها وصيانتها وفقاً للمعايير المحلية والدولية، وحماية الموصلات والمعدات من التيار الزائد وفقاً لقدرتها على توصيل التيار بأمان، والتأكد من إحكام إغلاق صناديق الكهرباء لتجنب العبث بها، والمحافظة على نظافة غرف الكهرباء وتجنب التخزين داخلها، وضرورة استخدام موصلات الكهرباء المعتمدة عند توصيل الأسلاك وتجنب التشبيك العشوائي، وكذلك ضرورة أن تكون الأسلاك الكهربائية مغطاة بشكل مناسب بمواد عازلة ومحمية حسب الضرورة لمنع الخطر، والتأكيد من أن كل مفصل ووصلة في نظام كهربائي مناسباً ميكانيكيا وكهربائياً للاستخدام، وكذلك ضرورة أن تكون جميع اللوازم الكهربائية المؤقتة في حالة 110 فولت باستثناء المعدات التي تتطلب المزيد من الجهد، وأيضاً ضرورة حماية الأجزاء الداخلية من المعدات الكهربائية من المواد الغربية مثل الطلاء أو المنظفات المسببة للتآكل، مع التأكيد على أهمية استخدام مفاتيح كهربائية مقاومة للعوامل الجوية مثل الرطوبة والحرارة.

وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ العديد من الحملات التوعوية في مختلف مدن منطقة الظفرة حيث انتهت من تنفيذ حملة توعية تحت شعار «السلامة والوقاية من مخاطر برادات مياه الشرب(السبيل)» على مستوى مدن المنطقة تم خلالها التأكيد على أهمية مراعاة إجراءات الأمن والسلامة عند تركيب البرادات وتوصيلاتها الكهربائية ونظافة خزانات المياه وذلك عن طريق شركات متخصصة ومعتمدة من البلدية.

وقاية من المخاطر

تم خلال حملة «السلامة والوقاية من مخاطر برادات مياه الشرب (السبيل)» توعية العاملين والأفراد والملاك بمخاطر عدم نظافة وتعقيم برادات المياه وأهمية تركيبها وتنظيفها وتعقيمها وتشغيلها بواسطة شركات متخصصة وفقاً للشروط الصحية المعتمدة لضمان السلامة والوقاية من المخاطر، كما تم توجيه الملاك بتقديم طلب الحصول على تصريح تركيب براد مياه شرب عبر منصة (تم- خدمات أبوظبي الحكومية)، للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع ونشر وتعزيز الوعي الصحي.