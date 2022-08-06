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اختتام حملة التطوع الوطنية «معكم يداً بيد» في الفجيرة

اختتام حملة التطوع الوطنية «معكم يداً بيد» في الفجيرة
6 أغسطس 2022 21:19

أعلن مكتب سمو ولي عهد الفجيرة انتهاء حملة التطوع الوطنية «معكم يداً بيد» بعد سبعة أيام متواصلة من الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للمساهمة في التعامل المباشر والفعال مع الآثار التي خلفتها الأحوال الجوية التي تعرضت لها الإمارة نهاية شهر يوليو الماضي. 
والتقى سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض بالمتطوعين المشاركين في الحملة، ونقل لهم شكر وتحيات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتحيات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. 
وقال الزحمي إن مشاركة المتطوعين تؤكد على قيم التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات، مما يسهم في تعزيز مفهوم العمل التطوعي ونشر القيم الإنسانية الأصيلة وأهميتها في بناء الأوطان ونهوض الأمم. 
كما عبرت الفرق التطوعية والأفراد الذين انضموا للحملة في الفجيرة من مختلف الأعمار والجنسيات من كافة مناطق الدولة، عن سعادتهم البالغة في مساعدة الأسر وإزالة الأضرار ومساهمتهم في إعادة سير الحياة اليومية. 

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المصدر: وام
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التطوع
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