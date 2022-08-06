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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
6 أغسطس 2022 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:49، والجزر الأول عند الساعة 12:00 والجزر الثاني عند الساعة 04:21.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:43 والمد الثاني عند الساعة 07:03، والجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:42.

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المصدر: وام
طقس الإمارات
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