محمد بن راشد: نمتلك القيادة والرؤية وفرق العمل

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات تمتلك القيادة والرؤية، ولديها فرق عمل والشباب لتطوير الدولة.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «لما نتكلم نحن نتحمس، بالطبع الكل متحمس لما قاموا به أباؤنا ووصلوا إليه، ويشوف نحن بدورنا الصغير بالنسبة لهم.. لا بد نكون متحمسين لتطوير البلد، الملاحقة مطلوبة، المساندة مطلوبة.. أنت إذا قالك إن محمد بن راشد هو يشتغل.. محمد بن راشد فرد واحد، نحن مجموعات، نحن عندنا فرق عمل، نحن عندنا شباب يقومون بالأعمال.. بالطبع هناك قيادة، بالطبع هناك رؤية، عندنا ما يطلع مشروع أو فكرة إلا أنا مقتنع بها مئة بالمئة، ولكن إذا اقتنعت لا أتوقف».