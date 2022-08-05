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«رابطة العالم الإسلامي» تشيد بجهود الإمارات في التسامح

محمد العيسى لدى استقباله وفد منتدى أبوظبي للسلم (وام)
6 أغسطس 2022 00:52

الرياض (وام)

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استقبل معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، بمكتبه بالرياض، وفد منتدى أبوظبي للسلم الذي يزور المملكة العربية السعودية برئاسة الأمين العام الشيخ المحفوظ بن بيه، وبعضوية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للمنتدى. 
وأشاد معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالجهود الرّيادية التي تبذلها دولة الإمارات العربية في مجال السلم والتعايش والتسامح، ومن جانبه قال الشيخ المحفوظ بن بيه إن اللقاء يأتي تعبيرا صادقا عن علاقات الأخوة والمحبة والتعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تتشاركان في الرؤية الحضارية وقيادة مسيرة التواصل الإنساني الخادم للسلم العالمي مشيداً بشراكة منتدى أبوظبي للسلم مع رابطة العالم الإسلامي وحرصه على الاستفادة من الجهود الريادية التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في نشر الرواية الصحيحة للدين، المرتكزة على قيم الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة، والتي شكلت جدارا صلبا في وجه مشوهي الإسلام والمتطرفين والغلاة، مؤكدا أن هذه النجاحات المتوالية انطلاقا من وثيقة مكة المكرمة، تعكس المكانة العالية التي تحتلها المملكة العربية السعودية في قلوب المسلمين والناس أجمعين. 
وبهذه المناسبة قدّم وفد المنتدى لمعالي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى دعوة خاصة لحضور الملتقى السنوي التاسع الذي يعتزم منتدى أبوظبي للسلم عقده في مستهل ديسمبر المقبل حيث عبّر معاليه عن ترحيبه بالدعوة مجددا حرصه على التعاون ومنوها بجهود منتدى أبوظبي للسلم الذي لم يفتأ يثري الساحة الفكرية بمفردات ومفاهيم جديدة ومواضيع متجدّدة.

رابطة العالم الإسلامي
الإمارات
التسامح
هيئة علماء المسلمين
منتدى أبوظبي للسلم
السعودية
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