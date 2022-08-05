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تعاون بين «إسعاد شرطة دبي» و«تريندز»

إسعاد شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع مركز تريندز (من المصدر)
6 أغسطس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز بطاقة إسعاد مذكرة تعاون مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة و(92) دولة حول العالم.
وقع المذكرة كل من منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من موظفي الجانبين.
وأشارت العامري، إلى أن انضمام موظفي «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» إلى قائمة المستفيدين من بطاقة إسعاد، إنما يعكس السمعة الممتازة التي وصلت إليها البطاقة.
بدوره عبر الدكتور محمد عبدالله العلي عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ومركز بطاقة إسعاد، لإتاحة «برنامج إسعاد» لموظفي تريندز، مؤكداً أن هذا التعاون بين «تريندز» و«إسعاد»، وحصول موظفي المركز على هذه البطاقة الرائدة ينسجم مع خطط ومبادرات الارتقاء بمعدلات الرضا والسعادة لدى الموظفين وأسرهم، والتي تتبناها إدارة الاتصال الحكومي بتريندز، ممثلة بقسم إسعاد العاملين والمتعاملين وتحرص عليها.

شرطة دبي
إسعاد شرطة دبي
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