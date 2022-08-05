«الوطني» يشارك في اجتماع الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك ناصر محمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، في الاجتماع الافتراضي للفريق القانوني الذي شكله الاتحاد المكلف بدراسة نماذج إرشادية حول قوانين الجرائم البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذه القوانين الإرشادية حيث تساهم في تطور النظم واللوائح الخاصة بالمحافظة على البيئة والصحة والملكية الفكرية وحقوق المؤلف. واطلع المشاركون على ملاحظات ومرئيات الشعب البرلمانية، حيث تقدمت الشعب البرلمانية في دولة الإمارات والمملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين، بعدد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز هذه القوانين.

ووافق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من ستة أعضاء لدراسة المقترحات الخاصة بهذه القوانين الثلاثة، وذلك بعضوية الشعبة البرلمانية الإماراتية.