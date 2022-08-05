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وفد بريطاني يبحث التعاون مع «سيرا» في المجال الأمني

وفد بريطاني يبحث التعاون مع «سيرا» في المجال الأمني
6 أغسطس 2022 00:52

دبي (وام)

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 بحث وفد من الخبراء الأمنيين التابعين لوزارة الداخلية البريطانية خلال زيارته لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» سبل التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال القطاع الأمني إقليميا وعالميا.
جاء ذلك خلال استقبال خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة لوفد من الخبراء الأمنيين التابعين لوزارة الداخلية البريطانية بحضور ممثلي السفارة البريطانية بالدولة ومجموعة من مدراء الإدارات في المؤسسة. 
واصطحب السليس، مارك تشالين نائب قطاع الاستراتيجية والإمكانيات الدولية الوفد في جولة بالمؤسسة وعلى رأسها إدارة التراخيص والتي تقدم خدماتها الذكية المتميزة للمتعاملين من مقدمي ومستخدمي الخدمات الأمنية في القطاعات الحكومية والخاصة. كما زار الوفد مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية والوقوف على دوره في مراقبة أعلى مقاييس الجودة الخدمية للقطاع الأمني في إمارة دبي بالإضافة لزيارة قطاع شؤون التدريب الأمني والمَعني بالتأهيل المهني للعاملين بقطاع الأمن وفق أحدث المناهج والاختبارات التي من شأنها توفير كادر أمني مؤهل ومرخص لقطاع الأعمال يضمن تعزيز السياسات الأمنية في الإمارة.

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