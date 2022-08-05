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عمار النعيمي يفتتح «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2022»

عمار النعيمي خلال جولته في الفعاليات (الصور من وام)
6 أغسطس 2022 00:52

عجمان (وام)

 أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يعزز مكانة التراث الإماراتي والهوية الإماراتية من خلال إبراز أهمية المنتجات الزراعية التي شكلت جزءاً من حياة الإماراتيين منذ القدم والمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة، مثمناً جهود دائرة التنمية السياحية بعجمان في تنظيم هذه الفعاليات السنوية التي تزيد من الحركة السياحية في الإمارة. 
وأشار سموه إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للاحتفاء بالتراث الإماراتي وإبرازه أمام المواطنين والمقيمين والزوار يشكل أساساً ملهماً لحكومة عجمان ولمختلف الجهات الحكومية في الإمارة من أجل التأكيد على أن التقدم والتطور الحضاري والعمراني يتزامنان مع التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد. 
جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل» التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قاعة الإمارات للضيافة وتستمر حتى 7 أغسطس الجاري وسط مشاركة أكثر من 400 عارض من ملاك النخيل والمزارعين والنحّالين والأسر المنتجة إلى جانب عدد من الجهات الرسمية. وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ضرورة استمرار التعاون والانسجام والتواصل بين الجهات المشاركة حتى يستمر النجاح المهرجان الذي حققه في الأعوام الماضية وكان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى المتميز وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى التطور والتجدد. وتوجه سموه بالشكر الجزيل إلى المنظمين ورعاة المهرجان والمشاركين على جهودهم ودعمهم لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، مشيداً بمستوى تنظيم المهرجان الذي ينبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، معبراً عن تقديره للحوافز والجوائز التي يقدمها المهرجان للمزارعين والمشاركين من أجل التمسك بزراعة النخيل والحمضيات والفواكه وإنتاج العسل بما يحافظ على مخزون دولة الإمارات العربية المتحدة الغذائي. 

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  • عمار النعيمي خلال الافتتاح
    عمار النعيمي خلال الافتتاح

وبدأت فعاليات المهرجان بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة حيث كان في استقباله الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان وقام سموه بجولة تفقدية في أرجاء وأقسام المعرض المختلفة والتقى مع المزارعين ومنتجي العسل المشاركين والعارضين لأجود أنواع الرطب والحمضيات والعسل، واستمع إلى شرح وافٍ من القائمين على المزارع حول طرق وكيفية الاهتمام بعملية زراعة الشتلات وفحص التربة ومعالجتها وتحديد مواقع الشتلات حسب المسافات الموجودة ونظام الري وتسميد التربة. 

اهتمام
تقدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعمه اللامحدود لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي يأتي تجسيداً حقيقياً لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لدائرة التنمية السياحية في عجمان، لتحقيق مساهمة فعالة في تحصين الأمن الغذائي للدولة ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي.

عمار النعيمي
عجمان
مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
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