1800 طالب يطوِّرون مهاراتهم البرمجية

دبي (الاتحاد)

اختتمت «ألف للتعليم» بالتعاون مع «مقر المبرمجين»، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يشرف عليه مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، النسخة الثانية من البرنامج الصيفي للمبرمجين بحفل تكريم للمواهب المتميزة في مجال البرمجة حيث استقطب أكثر من 1800 مشارك من مختلف مدارس الدولة ومن أكثر من 20 جنسية مختلفة.

وهدف البرنامج، الذي امتد من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس، إلى إرساء دعائم التعلُّم الذكي القائم على الابتكارات التقنية والحرص على تنمية المهارات المستقبلية لأجيال المستقبل، وتعزيز الابتكار لدى الشباب والطلاب وتحفيزهم على بناء قدراتهم في مجالات البرمجة واللغات الرقمية الجديدة، من خلال المشاركة في جلسات تفاعلية افتراضية بما يسهم في تحقيق مستهدفات حكومة دولة الإمارات وتعزيز مشاركة الطلاب في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وتعليقاً على الاختتام الناجح للبرنامج الصيفي، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن إعداد الأجيال الشابة بالاعتماد على أسس ومهارات المستقبل وإثراء معارفهم بآليات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، يشكّل حجر أساس ونهجاً مستداماً لحكومة دولة الإمارات، بما يضمن تطوير المستقبل الرقمي في الدولة تماشياً مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين في دعم المبرمجين والشركات العالمية الكبرى والقطاع الأكاديمي، وتشكيل منصة عالمية رقمية شاملة وإعداد جيل من المدربين والخبراء لإثراء المبادرات الهادفة لتطوير كفاءة المواهب الوطنية.

من جهته، أكد جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم» أهمية الشراكة والتعاون مع مقر المبرمجين وأهمية ذلك في بناء القدرات وتطوير المواهب الشابة.