لجنة لدراسة إصدار ترخيص موحد لمزاولي المهن الصحية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بتشكيل لجنة «مشروع الترخيص الموحد» برئاسة الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضوية 11 مسؤولا ومختصا يمثلون 5 جهات صحية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، وتكون مهمة اللجنة المشكلة بهذا القرار رقم 87 لسنة 2022، دراسة إمكانية إصدار ترخيص موحد لمزاولي المهن الصحية على مستوى كافة الجهات الصحية بالدولة ووضع الضوابط والإجراءات والمعايير والآليات اللازمة لذلك. واختارت اللجنة في أول اجتماع لها نائبا لرئيس اللجنة يحل محله حال غيابه، كما اختارت اللجنة مقررا لها، يتولى 14 مهمة تتضمن إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة وإرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد انعقادها بوقت كاف، ويتولى المقرر، الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والسادة الأعضاء وتبليغ الدعوة لاجتماعات اللجنة شخصيا، أو بالبريد الإلكتروني، أو بالفاكس، أو بأي وسيلة أخرى إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق الأعضاء على موعد آخر ويجب أن يحدد بالدعوة تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع.

ويمكن لرئيس اللجنة في اجتماعها تحديد موعد الاجتماع القادم ويعتبر بذلك قد بلغ الأعضاء الحاضرين ويبلغ العضو الغائب بالموعد القادم لاجتماع اللجنة.

ويتأكد مقرر اللجنة، من اكتمال النصاب المقرر لصحة انعقاد اللجنة، وحجز ومكان الاجتماع والتأكد من توفر كافة المستلزمات المطلوبة للاجتماع، وإعداد سجل حضور الاجتماع وتدوين المناقشات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في الاجتماع.

ويتم إعداد محاضر اجتماعات اللجنة موضَّحا بها تاريخ ومكان وتوقيت انعقاد الاجتماع وأسماء الحاضرين، والتصديق على المحضر السابق وملاحظات الأعضاء إن وجدت والموضوعات المعروضة على اللجنة وملخص ما دار من مناقشات، والتوصيات أو القرارات التي اتخذتها اللجنة.

ويتم التوقيع على محضر الاجتماع من رئيس اللجنة والأعضاء على كل صفحة وفي حال وجود ملاحظات لدى أي من الأعضاء يتم تمريرها على باقي الأعضاء وفي حالة الموافقة عليها يتم الاعتماد، وفي حالة تعدد وجهات النظر يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع آخر لمناقشة المسألة والاتفاق عليها، والا يصدر القرار أو التوصية مع ذكر الرأي المخالف، ويقوم المقرر بإعداد التقارير الدورية عن أعمال اللجنة، وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة، وحفظ القرارات والتوصيات ومحاضر الاجتماعات مفهرسة بما يسهل سرعة الحصول على أي منها. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز المهمة المكلفة بها كما لها أن تشكل فريق عمل بين أعضائها لإنجاز مهام محددة. ويعكس تشكيل هذه اللجنة، حرص المؤسسات الصحية في الدولة على تطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبسيطها أمام العملاء من الأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي في دولة الإمارات. وستؤدي نتائج هذه اللجنة، إلى تعزيز التسهيلات المقدمة بشأن انتقال ممارسي المهن الطبية بين الجهات الحكومية سواء الاتحادية والمحلية، وضمان التطبيق الصحيح لتوحيد التراخيص لمزاولي المهن الصحية بالدولة.

تقنية المعلومات

شكلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اللجنة العليا لتقنية المعلومات، التي تضم 11 مسؤولاً وتتولى مراجعة واعتماد الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات بالوزارة والإشراف العام على تنفيذها. وتختص اللجنة بمراجعة واعتماد موازنات المشاريع الكبرى لتقنية المعلومات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، واعتماد خطة التحول الرقمي للوزارة والإشراف العام على تنفيذها، وأيضاً مراجعة وتصديق السياسات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات وإدارة المخاطر المتعلقة بها، وأي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع. وتشكل اللجنة لجانا فرعية، كما لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهام المكلفة بها.