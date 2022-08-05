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«البرنامج الصحي» من «نافس» تواصل تسجيل المواطنين حتى 14 أغسطس

«البرنامج الصحي» من «نافس» تواصل تسجيل المواطنين حتى 14 أغسطس
6 أغسطس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

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تواصل مبادرة «البرنامج الصحي»، إحدى مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تلقي طلبات التسجيل من المواطنين الراغبين بالانضمام إليها من حملة الثانوية العامة كحد أدنى، وذلك لغاية موعد انتهاء التسجيل في 14 أغسطس الجاري. 
وتأتي مبادرة «البرنامج الصحي» كجزء من المستهدفات الحكومية الرامية إلى رفع نسب مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتحسين قدراتها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية واعدة ضمن القطاع الصحي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية في دولة الإمارات. 
وأشارت فاطمة الحوطي، مديرة إدارة التدريب وتنمية المهارات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن الحملة التسويقية التي أطلقتها الوزارة على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تستهدف التعريف بالبرنامج وشروط الانضمام له وكيفية التسجيل. وقالت إنه «يجب على المستهدفين الإسراع بالتسجيل والانضمام إلى البرنامج والاستفادة من حزمة المميزات التعليمية الاستثنائية والفرص الوظيفية النوعية التي يوفرها، فضلا عن مواكبة النمو المتسارع في القطاع الصحي». 
ويتعاون البرنامج مع ثلاث مؤسسات تعليمية وطنية مرموقة هي كلية فاطمة للعلوم الصحية وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة، حيث يوفر منحا دراسية متكاملة بنسبة 100%، ومكافآت مالية شهرية فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية في القطاع الصحي للمنتسبين بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، ويستهدف البرنامج استقطاب 2000 مواطن خلال العام 2022. 
ويمكن للمواطنات والمواطنين التسجيل في البرنامج من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المطلوبة عبر النقر على الرابط في «بايو» صفحة وزارة الموارد البشرية والتوطين على منصة «إنستغرام» /https://linktr.ee/mohre/، ويتوفر الرابط كذلك على باقي صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، كما يتيح الموقع الإلكتروني لمبادرة «نافس» التسجيل في البرنامج، بالإضافة لصفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أنّ برنامج «نافس» يقدّم سلسلة من المبادرات الأخرى وتشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤقّت، وبرنامج اشتراك المتعلق بصناديق التقاعد، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج خبرة وبرنامج كفاءات.

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
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