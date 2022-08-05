2751 جولة تفتيشية في مدينة دبا

دبا الفجيرة (الاتحاد)

كشف المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، بأن فرق التفتيش في البلدية كثفت حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنويههم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، حيث بلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، 2751 جولة نتج عنها 473 إنذاراً منها للصالونات النسائية والرجالية تضمنت في عدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات وعدم الاهتمام بنظافة الأدوات المستخدمة، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الفتح على العبوات التي تحمل علامة من تاريخ الفتح، إلى جانب إنذار المنشآت لعدم ترتيب وتنظيم الثلاجات والأرفف، وعدم تعقيم وتنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة.

وأضاف اليماحي: «كما تم تحرير 661 مخالفة تمثلت في عدم وجود بطاقات صحية سارية المفعول للعاملين في المنشآت، وتكرار استخدام زيت القلي، وبيع وعرض واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع منتجات محظورة».

وأشاد مدير البلدية على جهود إدارة الصحة العامة في إغلاق 4 منشآت لتكرار المخالفات الصحية، وبيع المواد المحظورة، وأيضاً التأخر في تجديد الرخصة التجارية، كما تمكنت البلدية من مصادرة 5636 كيلوجراما شملت 5370 كيلوجراما من المواد الغذائية، و61 كيلوجراما من المواد التجميلية، و9 كيلوجرامات من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى 196 كيلوجراما من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان.