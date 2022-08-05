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تفاهم بين «كندية دبي» و«لاروشيل الفرنسية»

تفاهم بين «كندية دبي» و«لاروشيل الفرنسية»
6 أغسطس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

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وقعت الجامعة الكندية دبي مذكرة تفاهم مع جامعة لاروشيل في فرنسا، لإنشاء نطاقات جديدة من التعاون العلمي والبحثي والتدريسي بين المؤسستين، وستشهد الاتفاقية والتي مدتها خمس سنوات تعاون المؤسستين في مختلف الأنشطة الأكاديمية، بما في ذلك البحث المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتدريب قصير الأجل، وتبادل المعلومات. تهدف الشراكة أيضًا إلى استكشاف تنقل الطلاب من خلال البرامج الصيفية المنظمة.
تم توقيع مذكرة التفاهم نيابة عن الجامعة الكندية دبي من قبل رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء، البروفيسور كريم شلّي، وعن جامعة لاروشيل رئيس الجامعة جان مارك أوجييه.

الجامعة الكندية بدبي
فرنسا
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