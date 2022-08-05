«زايد الإنسانية».. 30 عاماً من العطاء

أبوظبي (وام)

احتفلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، بذكرى مرور 30 عاماً على تأسيسها، حيث أرسى معالمها ووضع نظامها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورصد لها وقفاً اعتبر في ذلك التاريخ من أكبر الأوقاف في المنطقة، حيث بلغ مليار دولار أميركي، ليعود ريعه للعمل الخيري والإنساني في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والعمل الخيري المتنوع داخل الدولة وخارجها، علاوة على تشجيع البحوث والدراسات العلمية بالجوائز لدعم مسيرة التطور العلمي والحضاري. وأسهمت المؤسسة، على مدار هذه السنوات، ببرامج كثيرة ومشاريع كبيرة داخل الدولة وخارجها، وكان لها الأثر الأكبر في رفع المعاناة عن الأفراد والأسر المتعففة والمجتمعات، وإنشاء العديد من الصروح العلمية والتعليمية والصحية والاجتماعية في معظم الدول الأقل نمواً والأكثر حاجة.

وأشار حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للعمل الخيري، وتوجيهاته المتواصلة على أن تبقى الإمارات رائدة في العمل الإنساني على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً برعاية ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الأمناء، ودعمهما لسائر شؤون المؤسسة العملية، وإقرار الخطط الاستراتيجية والتطورات المستقبلية لاستدامة الفعاليات ومضاعفة الجهود واستنهاض الهمم لزيادة الكفاءة الإنتاجية لتنفيذ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة لرسالة المؤسسة، وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها. وقال بن كردوس: «في الخامس من أغسطس عام 2022 تكون المؤسسة قد أتمت 30 عاماً، وساهمت بمساعداتها وبرامجها ومشاريعها الإنسانية، في أكثر من 188 دولة حول العالم دون تمييز عرقي أو ديني أو مناطقي، وهي تتطلع إلى تطوير فاعلياتها من خلال المبادرات الجديدة، والدراسات الحديثة والمشاركات مع الجهات الوطنية، في ظل راية الإمارات الحبيبة».