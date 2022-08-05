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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

الأمطار في مدينة العين (تصوير: محمد البلوشي)
6 أغسطس 2022 00:52

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، فيما تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 55 كم/س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتفصيلا، وفي العين، هطلت أمطار غزيرة على الوقن، وشرق الفوعة وغشابة، وغزيرة على طريق الفوعة العين باتجاه الفوعة، وغزيرة على طريق الوقن القوع، ومتوسطة على صاع.
وفي الظفرة، هطلت أمطار غزيرة على شمال عرادة، ومتوسطة على عصب، وخفيفة إلى متوسطة على شرق وشمال حميم، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مزيرعة وفي عجمان شهدت مزيريع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وهطلت أمطار متوسطة على مصفوت.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون طقس الدولة صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع وجود فرص لتكون السحب الركامية الممطرة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب.
 وسجلت بدع دعفس بمنطقة الظفرة أعلى درجة حرارة، أمس، في الدولة بواقع 46.6 درجة مئوية الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي، فيما بلغت أقل درجة حرارة على الدولة 24.7 درجة مئوية، أمس وتم تسجيلها في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 00:45.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تصل سرعتها إلى 35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وأشار المركز إلى استمرار تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

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